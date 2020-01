Suppletive: Pd rincorre il M5S che oggi sceglie il candidato Le parlamentarie dalle 10 di oggi, tra i candidati il rapper Lucariello

Alle 10 prenderanno il via le parlamentarie del Movimento 5 Stelle per decidere il candidato alle suppletive per il seggio del Senato nel collegio Campania 7 a Napoli. Si potrà votare fino alle 19 sulla piattaforma Rousseau.

In tutto i candidati sono 10, nessun big, qualche ritorno, qualcuno che ci riprova dopo non esserci riuscito e u vip, Lucariello il rapper che vanta partecipazioni importanti come quelle con gli Almamegretta e con i Co’Sang e alcune canzoni della colonna sonora di Gomorra.

Dunque oltre all’artista di Scampia Luca Caiazzo, ci sono Fabio Montagnaro, Evaristo Cicatiello, Luigi Napolitano che già si era candidato per le europee, Terra Esposito, Stefania Palermo, Domenico Gallardo, Domenico Peluso che è stato il primo consigliere del Moviemento eletto in una circoscrizione a Napoli al Vomero, quando i grillini erano ancora gli alieni che non si erano mai visti, Giampaolo D’Eugenio ed Emanuele Ferrante.

Molti si aspettavano Valeria Ciarambino, capogruppo del M5S in consiglio regionale, tra i candidati il che avrebbe significato la chiusura di ogni tipo di accordo con il Pd e il centrosinistra. Questa assenza dimostra che forse ci sono ancora i margini per la condivisione di una candidatura tra il Pd, con il centrosinistra composto da Lue e Italia Viva, e il Movimento 5 Stelle. Una trattativa nella quale crede ancora il segretario metropolitano del Pd, Marco Sarracino, che lancia un ultimatum ai grilli “entro stasera o si muovono o lo facciamo noi”. Il segretario proverà in queste ore a fermare un processo che i 5 Stelle senza neanche badare alla possibilità di un accordo con i dem hanno avviato. L’incubo che la dirigenza partenopea vorrebbe evitare è quello di dover andare da soli e di dimostrare che il Pd napoletano è ancora più isolato di quello nazionale, schiacciato tra gli arancioni del sindaco arancione Luigi de Magistris che potrebbe lanciare la candidatura di Annamaria Palmeri per le suppletive del Senato, e i grillini di Fico e di Di Maio.

In alternativa Sarraceno assicura che il Pd candiderà “una figura di alto profilo” ma il problema reale è che non ci sono molti pretendenti per una candidature che allo stato delle cose sembra difficile e molto esposta a una sconfitta che potrebbe segnare il cammino anche del nuovo Pd metropolitano.