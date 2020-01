De Luca junior benedice la candidatura di Ruotolo Il figlio del governatore parla di “scelta giusta”

Anche Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e figlio del governatore campano, ha benedetto la candidatura del giornalista Sandro Ruotolo per le prossime suppletive per il seggio del Senato del collegio Campania 7.

“Sandro Ruotolo è un giornalista di valore, personalità indipendente, uomo impegnato da sempre in battaglie civili e per la legalità, attento ai problemi del Sud” ha affermato Piero De Luca questo pomeriggio durante un confronto nella sede del partito regionale di Napoli per discutere delle prossime elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 al Senato.

“Il Partito Democratico - ha sottolineato il deputato dem - rivendica l'autonomia e la bontà della scelta di questa candidatura, volta a raccogliere un consenso ampio nella società e consentire quindi di vincere la prossima tornata elettorale. L’obiettivo è rafforzare al Senato la maggioranza che sostiene il Governo e contribuire così a rilanciare l'azione dell'Esecutivo al servizio del Paese e del Mezzogiorno".