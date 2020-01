De Luca: "Chiederò sostegno ai 5Stelle per le Regionali" "Il loro risultato in Emilia è quel che è: ai loro elettori chiedo sostegno, è un'opportunità"

"Per i 5 Stelle c'è un risultato che è quello che è. Mi auguro che l'elettorato 5 stelle, facendo tesoro di un'esperienza di Governo che è ancora in corso, voglia dare una spinta ragionevole al rinnovamento dell'Italia". Così il governatore campano, Vincenzo De Luca. "In questo decennio i 5 Stelle hanno espresso anche una spinta verso il rinnovamento, la modernizzazione. Poi la spinta si è caricata di troppi significati ideologici, di un'aggressività sbagliata, di un linguaggio sbagliato. Ma credo che non dovremmo perdere quella spinta all'innovazione politica, alla modernizzazione dell'Italia". Il governatore ha espresso la volontà di "continuare a dialogare con l'elettorato 5 Stelle, lasciamo stare i gruppi dirigenti dei vari partiti, voglio parlare ai cittadini, a quelli che hanno votato 5 Stelle per cambiare l'Italia e, ragionando, voglio spiegare che è esattamente quello che stiamo facendo nella Campania e quindi chiederò il sostegno convinto alle scelte politiche che stiamo facendo".