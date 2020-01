Coronavirus: "De Luca, preoccupati, ma no ad allarmismi" Il governatore: "Già da domani ci sarà la possibilità di effettuare i test in Campania"

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto per discutere dell'allarme Coronavirus anche alla luce degli ultimi sviluppi, spiegando che la preoccupazione c'è, ma non bisogna neppure creare allarmismi: "Dopo i due casi accertati a Roma di cittadini cinesi in vacanza in Italia, la situazione sull’epidemia di #Coronavirus presenta aspetti di preoccupazione, ma non bisogna creare allarmismi.

Siamo pronti a gestire l’emergenza.

Per evitare la circolazione di notizie false, abbiamo deciso di centralizzare l’informazione a livello regionale e a livello ministeriale".

Già da domani è prevista la possibilità che in Campania si effettuino i test per confermare o smentire gli eventuali sospetti di contagio su persone esposte al virus: "Molto probabilmente già da domani avremo in Campania la possibilità di effettuare i test.

Abbiamo le condizioni per gestire un problema che c’è e che è delicato, ma che non deve portarci a situazioni di psicos"i.