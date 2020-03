De Magistris: Questo è il mese decisivo Il Sindaco: Il balletto di decreti e ordinanze diverse tra Regioni e Stato non aiuta

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si dice convito che “questo è il mese, entriamo nel momento più delicato che ci porterà verso il picco dell'epidemia anche nei nostri territori. Fino ad ora in Campania non abbiamo il contagio di massa che si registra in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. I numeri sono in crescita ma sono contenuti, quindi se riusciamo a mantenere questo livello di crescita non elevato ce la possiamo e dobbiamo fare. Dipende dal comportamento di ognuno di noi''.

Sul rimanere in case il primo cittadino partenopeo ha detto di essere cosciente “che è difficile ma se siamo bravi usciremo prima da questo incubo. C’è ancora qualche irresponsabile ma vengono individuati e controllati dalle forze dell'ordine che stanno facendo un grande lavoro. Il Paese sta tenendo in modo fragile ma con grande orgoglio. Lo Stato deve dimostrare autorevolezza e credo che questo balletto di decreti e ordinanze diverse tra Regioni e Stato non aiuta i cittadini. Il Governo dovrebbe stanziare maggiori risorse per gli enti locali perché se i Comuni crollano a non andare avanti sono le comunità e deve sostenere lavoratori e imprese perché altrimenti alla fine dovremo anche contare milioni di licenziamenti. Serve molta autorevolezza. Siamo in un'emergenza che nessuno avrebbe mai immaginato ma restando uniti e vicini, senza polemiche inutili ne usciremo vincitori e mi auguro migliori e capiremo quali sono le priorità nella vita privata, in quella collettiva, in quella politica e istituzionale’’.