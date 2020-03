Marciano: A Napoli troppi assembramenti, il Comune intervenga Il consigliere regionale del Pd interviene sulle strade affollate in città

"Arrivano purtroppo segnalazioni da varie zone della città di Napoli sulla mancanza del rispetto delle norme per contenere il contagio. Troppi capannelli e assembramenti, soprattutto nel cuore antico della città, dove gli spazi sono più stretti e gestire questa emergenza è più difficile". E' quanto afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano.

"Si parla molto di collaborazione istituzionale - sottolinea Marciano - e per questo faccio appello al Comune di Napoliperché agisca in maniera tempestiva nella gestione di questi flussi, organizzando controlli e prevedendo turnazioni. Lo sforzo dei napoletani, che ancora una volta hanno dimostrato dignità e senso civico, è da premiare e la dedizioni delle forze dell’ordine è stata encomiabile. Ora si agisca a livello istituzionale per gestire la città chi ha il compito di governare si assuma la responsabilità di farlo. Se ognuno fa la sua parte senza polemiche, riusciamo a contenere il contagio e a vincere questa battaglia", conclude Marciano.