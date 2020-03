De Magistris: Napoli sta reagendo bene Il sindaco stamattina in giro per la città

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha fatto un giro in città per la città e dalla sua pagina Facebook pubblica le foto e assicura che la città sta reagendo bene.

“Stamattina ho fatto un giro in molti quartieri per verificare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica - scrive de Magistris - I napoletani si stanno comportando molto bene. Persone in fila, presso negozi e supermercati, rispettando il metro di distanza. Mi sono anche fermato per ringraziare i lavoratori di Asia che stanno facendo un grande lavoro. Anche la città è complessivamente pulita. Ho, poi, salutato gli operatori che stanno sanificando la città su nostra disposizione. Tornando verso San Giacomo ho ringraziato le donne e gli uomini della polizia municipale, che insieme alle altre forze di Polizia, stanno facendo un lavoro egregio per scongiurare che alcuni irresponsabili possano rendere vana la condotta irreprensibile della stragrande maggioranza della gente di Napoli. Forza e Coraggio, avanti così, con responsabilità e maturità. Siamo un popolo unito e di cuore”