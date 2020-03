De Magistris: da lunedì 5mila mascherine a settimana Il sindaco ha annunciato un rifornimento per tutti gli operatori in prima linea

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato che il Comune di Napoli sta provvedendo ad un approvvigionamento di mascherine che saranno destinate a tutti gli operatori che ne avranno bisogno.

"Abbiamo individuato un'azienda che produce mascherine - ha affermato de Magistris - e da lunedì avremo, per ogni settimana, ben 5mila mascherine in più che verranno distribuite nel nostro comune, prima di tutto a chi si trova in prima linea, come tutti gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri che si stanno impegnando ogni giorno per contenere il contagio, rischiando di risultare a loro volta positivi al Covid-19".