Napoli: 1411 cittadini controllati, 38 denunciati L’assessore dClemente del Comune di Napoli “chi non rispetta verifica lo sforzo di tutti”

L’assessore del Comune con delega alla Polizia municipale, Alessandra Clemente ha specificato che “i controlli della polizia locale per assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica proseguono e proseguiranno costanti con particolare attenzione alle periferie. Saremo soddisfatti solo il giorno in cui le persone o le attività commerciali denunciate saranno zero: abbiamo il dovere nei confronti della comunità e di noi stessi di rispettare le prescrizioni e di individuare con fermezza chi non rispettandole vanifica l'enorme sforzo che tutti noi stiamo realizzando".

Intanto nella giornata di ieri la polizia municipale ha controllato 1411 cittadini di cui 30 sono stati denunciati per violazione dell'articolo 650 del codice penale e 8 per falsa attestazione o dichiarazione.

Nell'azione di controllo sono stati impiegati 277 unità tra agenti e ufficiali. Verifiche hanno riguardato anche 575 esercizi per quanto attiene il rispetto delle raccomandate distanze di sicurezza, per il divieto di assembramento e per la verifica dell'idonea certificazione della disinfezione dei locali, oltre alle prescritte sospensioni delle attività. Venti sono stati i titolari di attività commerciali denunciati e tra questi alcuni supermarket che vendevano, nonostante il divieto, prodotti gastronomici e di pasticceria.