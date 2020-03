De Magistris: a Napoli troppe persone in strada Il sindaco ha fatto un giro della città e ha notato file e assembramenti

“Ho chiesto al Prefetto di far rafforzare i controlli delle forze di polizia soprattutto in alcune zone - ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistirs in un video postato sulla sua pagina Facebook.

Lo stesso primo cittadino solo ieri si era complimentato con la cittadinanza perché dopo aver fatto un giro per la città aveva notato il rispetto delle norme per contenere il contagio. Oggi per de Magistris in un altro tour cittadino ha notato svariati atteggiamenti che mettono in dubbio il rispetto ferreo delle ordinanze. Il primo cittadino nel video afferma di aver visto “troppe persone vicino agli uffici postali e a filiali bancarie per cui forse andrebbe organizzato meglio il flusso magari incrementando il sistema delle prenotazioni. Ricordo ai cittadini che tante scadenze sono state sospese o rinviate''.

Di code de Magistris ne segnala anche in prossimità di supermercati ''dove c'è la tendenza ad avvicinarsi''.

Il sindaco si è detto “d’accordo con le chiusure serali e notturne di supermercati ma non a comprimere troppo gli orari perché il rischio è assembrare le persone''.

Ma durante il suo giro in città l’ex-pm dice di essersi imbattuto anche “in un paio di occasioni in persone che erano insieme per strada senza alcun motivo. Siamo intervenuti per far capire loro che queste condotte rischiano di far diventare vani i comportamenti della stragrande maggioranza dei napoletani che stanno avendo atteggiamenti esemplari. Rispettiamo le regole e così sconfiggeremo prima il virus”.

Dunque i controlli a Napoli andrebbero intensificati e soprattutto i flussi gestiti vista anche la conformazione urbana e la densità umana che in molte aree della città impedisce il rispetto delle norme per contenere il contagio.