Ruotolo scrive ai ministri: Non abbandonate il Sud Il senatore ha presentato un’interrogazione urgente sulle condizioni del Mezzogiorno

Il senatore partenopeo Sandro Ruotolo, ha presentato un’interrogazione urgente insieme ai parlamentari De Petris, Ferrara, Pittella, Valente, Morra, Nugnes, Buccarella.

“Ho chiesto ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, in questo momento terribile per il Paese - afferma Ruotolo - di non dimenticare gli ultimi, gli invisibili, i lavoratori della cosiddetta economia 'non osservata' cioè sommersa, in nero, che arriva quasi al 30% del Pil e specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, e in particolare a Napoli, rappresenta per molti nuclei familiari l'unico sostentamento economico. Al Sud, e non solo, dopo questa crisi provocata dalla tragedia del Coronavirus, specialmente se si prolungherà, rischiamo il collasso sociale - sottolinea Ruotolo - penso agli effetti che si avrebbero sulle fasce più vulnerabili della popolazione, che non hanno avuto accesso al Reddito di Cittadinanza e neppure beneficiano delle tutele contenute nel decreto Cura Italia. Non si può giustificare nè sostenere l'economia sommersa, ma dovrebbe essere evidente che, a seguito del Coronavirus - ha evidenziato Ruotolo - tutte le attività dell'economia 'non osservata' con il suo esercito di precari e di lavoratori a cottimo - specialmente in alcune zone popolari di Napoli - sono ormai ferme, con il rischio di innescare una situazione gravissima che minaccia la stessa coesione sociale. Dobbiamo disinnescare una probabile guerra tra i penultimi e gli ultimi - riflette Ruotolo - considerare che esiste una consistente quota di lavoratori irregolari, più vulnerabili e marginalizzati priva di ogni forma di tutele. Ho chiesto e proposto ai ministri se non ritengano opportuno aggiornare con urgenza le prossime linee d'intervento e riadattare lo strumento reddito di cittadinanza, al fine - per alcuni strati di popolazione specie al Sud - di fornire una forma di sostegno pubblico alla povertà determinatasi dalla situazione contingente da Coronavirus".