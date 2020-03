Marciano: Scomposti gli attacchi di Ciarambino Il Covid-19 non lo si combatte a colpi di post, ma con una politica capace di costruire soluzioni

Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano è intervenuto sulle dichiarazioni della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino che nei giorni scorsi aveva accusato il governatore arrivando addirittura ad affermare in un post sulla sua pagina Facebook che “se in Campania conteremo i morti la colpa sarà esclusivamente di Vincenzo De Luca”.

"Sono settimane difficili, molto difficili per il nostro Paese e per tanta parte del mondo - ha detto Marciano - Chi ha responsabilità di governo si trova ad affrontare problemi ed emergenze senza precedenti di fronte ad un nemico ancora fin troppo sconosciuto, davanti al quale anche i modelli organizzativi più robusti ed avanzati sono in difficoltà. Si sono adottati provvedimenti molto restrittivi delle libertà personali, ad oggi l'unico vero antidoto alla diffusione del virus. Così si è mosso il governo regionale e così, fino ad oggi, siamo riusciti a contenere i numeri dei contagiati e dei decessi. A questo risultato - ha evidenziato il consigliere dem - ha contribuito, in modo straordinario, tutto il nostro personale medico ed infermieristico, i volontari, le forze dell'ordine e della sicurezza e tutto il personale sanitario. Le parole forti usate nella lettera del Presidente De Luca al Premier Conte non erano né uno scaricabarile, né tantomeno generico allarmismo. Al contrario quella lettera era un modo per richiamare ciascuno alle proprie responsabilità, proprio nel passaggio più difficile di questa emergenza come annunciato dalla comunità scientifica internazionale. Quel personale che sta combattendo in trincea in tutti gli ospedali lo si difende anche con le iniziative forti e decise di queste settimane e se facciamo arrivare lì dove servono tutti i presidi sanitari necessari. A quelle lavoratrici e a quei lavoratori, probabilmente, spaventano e preoccupano più le schermaglie politiche che le iniziative di merito che sono utili adesso. Perciò - ha precisato Marciano - non capisco gli attacchi scomposti della collega del Movimento Cinque Stelle Ciarambino al governo regionale. Sono un danno ai medici e agli infermieri e ai tanti che oggi hanno bisogno di assistenza e di cure. Su questa emergenza si metta da parte questo bisogno di visibilità a tutti i costi e si collabori, se si hanno idee e proposte. Il Covid-19 non lo si combatte a colpi di post, ma offrendo il volto maturo e serio di una politica che è capace di costruire soluzioni e non di urlare al vento".