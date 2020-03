Raffa (M5S): legge marziale per i ladri di mascherine Proposta choc della deputata pentastellata

La deputata del Movimento 5 Stelle Angela Raffa propone la legge marziale per i ladri di mascherine. A lanciare la proposta choc è la stessa deputata dalla sua pagina Facebook sulla quale si legge che “si può proporre per questi individui, di ripristinare le antiche abitudini della legge marziale? A Nichelino (Piemonte), si prendono tangenti per fare la sanificazione e pulizia contro il coronavirus. A Gioia Tauro (Calabria), kit fasulli per la diagnosi del Covid-19 venduti online da un centro d'analisi. A Napoli, ladri entrano in ospedale e rubano mascherine, camici e tute anti virus ai medici.Si può proporre per questi individui, di ripristinare le antiche abitudini della legge marziale?".