Annuniziata: Pd Campano sostiene la piattaforma De Luca Il segretario regionale dei democratici “Oggi siamo chiamati tutti a un grande impegno”

Il segretario regionale del Patito Democratico della Campania, Leo Annunziata, ha affermato con convinzione che i democratici sostengono “la proposta del Presidente De Luca di definire una piattaforma economico-sociale. Alle misure rigorose - spiega Annunziata - prese per combattere il contagio è indispensabile aggiungere da subito misure di sostegno alle famiglie, di aiuto a singoli cittadini in difficoltà, e a quei settori su cui il prolungarsi della crisi pesa in maniera drammatica. In alcuni casi, purtroppo, si tratta davvero di garantire il pane alla povera gente. Oggi siamo chiamati tutti a un grande impegno. Sono sicuro che si potrà mettere in campo un impegno unitario, oltre ogni distinzione e ogni interesse particolare, per dare semplicemente una mano a chi oggi ci domanda un aiuto. Insieme, ce la faremo"