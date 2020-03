De Magistris: Non lasceremo nessuno indietro Il sindaco rilancia al governo la proposta di un reddito di quarantena da mettere in campo subito

In un video Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris rilancia con forza la proposta di un reddito di quarantena che il governo dovrebbe approntare nell’immediato.

''Per far fronte all'epidemia sociale ed economica - afferma il sindaco - bisogna muoversi su tre direttrici: il Governo istituisca immediatamente il reddito di quarantena per immettere liquidità in chi è rimasto senza soldi a causa dell'emergenza coronavirus; il Comune di Napoli, primo in Italia, ha costituito il fondo di solidarietà 'Cuore di Napoli' con conto corrente in cui confluiscono risorse comunali, del Governo e donazioni di tutti noi, soprattutto delle persone più facoltose. Non lasceremo indietro nessuno. Adesso attraverso la carta d'identità le persone censite potranno andare nei negozi convenzionati a prendere le derrate alimentari necessarie e per chi non è censito ed ha bisogno di cibo e medicinali c'è il nostro numero verde 0817955555. Grazie ai dipendenti e ai volontari della Protezione civile - ha concluso il primo cittadino - porteremo nelle vostre case i beni di prima necessità. Insieme mai soli. Non dobbiamo mollare e non dobbiamo lasciare nessuno indietro''.