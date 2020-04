M5S Napoli: solidarietà sia vera non da cartolina Duro attacco del Movimento contro la gestione dei fondi di solidarietà stanziati dal governo

Il Movimento 5 Stelle sui territori dimostra dubbi sul reale funzianento delle misure di solidarietà messe in campo dal governo nazionale.

''Chiediamo una solidarietà vera ed efficace non la solita propaganda stile cartolina del '900 - affermano i una nota i portavoce del M5s comunali e municipali di Napoli - Tutto bello, ma nulla funziona e i furbi potrebbero approfittarsene a scapito dei bisognosi. L’emergenza del Covid-19 obbliga le istituzioni a essere veramente operative a favore dei più bisognosi, ma non sempre ciò che viene proposto e attuato risponde alle necessità delle persone. Il Comune ha annunciato che verserà un milione di euro nel fondo comunale di solidarietà che verrà prelevato dal fondo di riserva comunale ma al momento non c'è nessuna delibera al riguardo. I requisiti per ottenere i fondi appaiono generici. Non c'è una chiara indicazione delle modalità di assegnazione delle risorse tra i beneficiari. La somma dei titoli di spesa, stabilita dal Comune in 300 euro per nucleo familiare, andrebbe dettagliata e le risorse andrebbero rapportate al numero dei componenti di ogni nucleo così come stabilito ad esempio dal Comune di Roma. Inoltre sono i Servizi sociali comunali che devono individuare la platea dei beneficiari, con priorità a chi non è già assegnatario di sostegno pubblico, e predisporre un elenco che dovrà essere tracciabile e trasparente. Nella delibera comunale invece i Servizi sociali sono indicati esclusivamente come coloro che dovranno provvedere alle convenzioni con gli esercizi preposti alla vendita di generi di prima necessità. Nella delibera non è allegata la modulistica dell'autocertificazione e neanche il numero verde tramite i quali i cittadini potranno inoltrare le richieste per accedere al contributo. Abbiamo predisposto ed invieremo la nostra proposta di modulo di accesso in auto dichiarazione''.