De Magistris: Servono i posti letto non i lanciafiamme Il sindaco di Napoli polemizza con il governatore De Luca

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, continua la sua contrapposizione al presidente De Luca. Proprio sulla richiesta di un numero maggiore di uomini delle forze armate fatta dal governatore il primo cittadino partenopeo ha sostenuto che “arrivano più uomini delle forze dell'ordine e più militari siamo contenti, ma non sono 30 militari in più che cambiano la storia di un Paese. Non serve il lanciafiamme, quello che servirebbe sarebbero più fiamme ossidriche per realizzare posti letto''.

Il sindaco ha poi voluto sottolineare il lavoro svolto dalla politica municipale, dalle forze dell’ordine e dai militari già presenti in città che è “molto capillare di controllo del territorio ma bisogna tenere conto che la città in alcune zone è fatta di vicoli e vicoletti dove sono presenti tante piccole botteghe di alimentari e dunque basta che in strada ci siano anche solo otto persone per dare l'impressione di un assembramenti. La maggioranza dei napoletani sta avendo un comportamento maturo e responsabile anche se come in tutte le parti del mondo c'è qualche irresponsabile e qualche imbecille''.