Napoli: 51 nuovi agenti della polizia locale Hanno firmato il contratto i nuovi vigili che inizieranno subito il periodo di affiancamento

Da stamattina 51 nuovi nuovi agenti sono entrati nell’organico del Corpo della Polizia Locale. Presso gli Uffici del personale del Comune di piazza Cavour i 51 nuovi agenti di polizia locale, divisi in piccoli gruppi, scaglionati dalle 8.30 alle 15, hanno sottoscritto, uno alla volta con il personale dedicato e mantenendo la distanza di sicurezza, il contratto di lavoro che li vede da oggi immessi nell'organico del Corpo della Polizia Locale. Inizia così il periodo di affiancamento e il loro immediato impegno in strada.

"È encomiabile l'energia con la quale gli stessi vincitori di concorso hanno chiesto di poter dare proprio in questo momento un supporto alla città in piena emergenza - hanno commentato il sindaco de Magistris e l'assessore alla polizia locale Alessandra Clemente - È stata anticipata, grazie all'intesa con il Governo, di mesi la loro assunzione, e vanno così a rinforzare il Corpo di Polizia Locale che lavora senza sosta dall'inizio dell'emergenza a tutela della salute pubblica e della nostra comunità. Un ringraziamento va agli uffici del personale del nostro Comune che hanno provveduto alle convocazioni ed agli adempimenti burocratici l'istante dopo che la Commissione Interministeriale ha dato il via libera dopo la nostra diretta richiesta. Assumere in piena emergenza pandemica dimostra ancora una volta che siamo impegnati in prima linea nel garantire i servizi essenziali alla cittadinanza. Grazie al consolidato rapporto istituzionale con il Ministro Lamorgese, il Capo di Gabinetto del Ministero Matteo Piantedosi ed il Sottosegretario di Stato Achille Variati, che ha presieduto, pochi giorni fa, in videoconferenza la COSFEL - Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali - alla presenza, in collegamento Skype, del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali, del Prefetto Belgiorno, e dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali e di Anci e UPI si è conseguita, infatti, in tempo record l'autorizzazione dell'assunzione a tempo determinato, da parte del comune di Napoli, di 51 unità di personale. Assunzione oggi diventata realtà. Ai neo agenti i migliori auguri di buon lavoro”.