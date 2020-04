Venanzoni (Pd): i Buoni spesa del Comune son un flop Il consigliere comunale del Partito Democratico evidenzia le criticità delle misure comunali.

Il consigliere comunale del Partito Democratico, Diego Venanzoni, evidenzia le criticità della misura dei Buoni Spesa messa in campo dal Comune di Napoli.

"Poco più di 13.500 le richieste, a fronte delle 30.000 stimate - afferma Venanzoni - ad un giorno dalla conclusione della procedura di presentazione della domanda. Sulla base degli 8,6 milioni stanziati dal Governo e dall'Amministrazione comunale, si prevedeva la possibilità di aiutare circa 30.0000 famiglie in difficoltà dovute all'emergenza CoVid-19. La metà dei buoni non verrà pertanto distribuita. Un flop - aggiunge Venanzoni - dovuto ai criteri troppo stringenti per accedere alla misura di sostegno.

Negli altri grandi comuni italiani il Buono Spesa è stato esteso ad una platea di richiedenti più ampia, senza particolare restrizioni, prevedendo una graduatoria di beneficiari che dia priorità a chi non ha alcuna forma di sostegno, ma senza escludere chi già percepisce aiuti economici. A Napoli, invece, sono stati da subito lasciati fuori i percettori di reddito di cittadinanza, REI o altre forme pubbliche di sostegno. Vanno rimossi i paletti per l'accesso ed ampliata la platea di aventi diritto".