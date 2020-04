Grassi (Lega): De Luca fa propaganda con vecchi fondi Il senatore del Movimento 5 Stelle attacca il governatore sulla gestione della crisi

Ugo Grassi, senatore napoletano della Lega, attacca il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla modalità di procedere con le ordinanze in maniera alternativa a quella del governo nazionale.

“La propaganda dei controdecreti di De Luca è uno spettacolo imbarazzante con cui il presidente tenta di far dimenticare cinque anni di cattiva amministrazione - ha detto Grassi - De Luca ci ha propinato un piano economico d'emergenza fatto con vecchi fondi; nel suo piano non ci sono fondi regionali veri e propri, tranne 14 milioni. Gli altri sono fondi europei già assegnati che vengono rispalmati e sottratti alla programmazione di infrastrutture in ritardo sul cronoprogramma. Dunque, se non si spendono entro il 31 dicembre, andranno persi. Le altre misure sono a credito degli stanziamenti del governo che ancora non ci sono, mentre i contributi sulle pensioni minime sono in realtà rimborsi per spese. Per il turismo solo la cig in deroga per nove settimane ma per le imprese non c'e' nulla, insomma solo fumo. La Regione ha bisogno di molto di più che negozi per bambini ad orari limitati e piani economici di carta”.