Città Metropolitana: consegna generi alimentari e mascherine Ai Comuni spetterà invece il costo per l'approvvigionamento del materiale

Da oggi i Comuni dell'area metropolitana di Napoli potranno chiedere ad "Armena Sviluppo", società partecipata al 100% della Città Metropolitana, uomini e mezzi per la consegna di generi alimentari, mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale, alle famiglie bisognose di aiuto.

“Il servizio è gratuito - informa Armena Sviluppo - ai Comuni spetterà invece il costo per l'approvvigionamento del materiale. Per attivare il servizio i Comuni dovranno inviare richiesta all'indirizzo pec di Palazzo Matteotti cittametropolitana.na@pec.it. In mattinata - informa la partecipata - sono già pervenute le richieste dei Comuni di Mugnano, Quarto e Qualiano”

"Pur nelle difficoltà alle quali la pandemia ci pone di fronte - afferma il Sindaco Metropolitano Luigi De Magistris - stiamo cercando di mettere in campo tutti gli strumenti per aiutare le nostre comunità a superare questo momento così difficile. Con la nostra società 'Armena Sviluppo', dopo aver garantito il servizio di pronto intervento h 24 e 7 giorni su 7 per far fronte a eventuali emergenze che dovessero verificarsi per strade e scuole di nostra competenza, abbiamo oggi attivato un'altra funzione di grande importanza, che va a risolvere un problema logistico di grande rilevanza per i Comuni, quale quello della consegna a domicilio dei beni di prima necessità e dei Dpi alle famiglie bisognose, garantendo al contempo ad esse condizioni di sussistenza minime che a volte valgono la sopravvivenza".