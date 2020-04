De Magistris: Conte abbia più coraggio Il sindaco di Napoli: “L’Europa con i suoi equilibri interni ci vuole fare pagare un prezzo”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, invita il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a mettere in campo un maggiore coraggio nelle decisioni che il governo dovrà perdere.

"Il presidente Conte abbia più coraggio - detto il primo cittadino partenopeo - metta in campo misure senza precedenti come immettere liquidità, fare debito pubblico, sospendere o affievolire le tasse e le imposte e poi faccia la voce forte, autorevole e coraggiosa con l'Europa che non si potrà girare dall'altra parte perché quello che accade qui sta succedendo anche in altri Paesi. Devo dare atto al presidente del Consiglio di aver fatto qualcosa - ha sottolineato de Magistris - ma non sono atti tipici e necessari di un'economia di guerra. Conte aspetta l'Europa che con i suoi equilibri interni ci vuole fare pagare un prezzo".