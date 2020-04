Napoli: 8mila euro per l’arredo di Parco Carelli La delibera di Giunta comunale è stata proposta da vicesindaco Panini e dall’assessora Menna

La Giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco Enrico Panini e dall’assessora alle pari opportunità Francesca Menna, ha disposto di effettuare un prelievo di ottomila euro dal fondo di riserva per acquistare arredi per la sede del Comune di Parco Carelli dove sono da poco terminati i lavori per l'agibilità.

"Occorre affiancare un’azione concreta e urgente per offrire, nelle prossime settimane, alle persone LGBTQI vittime di violenza o in gravi situazioni di disagio, abbandono e indigenza una disponibilità immediata di un ricovero temporaneo. Questa sede, che fa riferimento all'assessorato alle Pari Opportunità, si trova a Posillipo in uno dei quartieri più belli della città.E’ un segnale luminoso di cultura dell’inclusione averlo scelto come sede di accoglienza della comunità LGBTQI, che rappresenta persone davvero invisibili tra gli invisibili. E' il primo centro comunale d’Italia, pensato e strutturato in questo modo e dimostra l’attenzione che questa Amministrazione ha sempre dato ai principi dell’inclusione e del rispetto delle diversità", affermano in una nota Menna e Panini