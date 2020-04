De Magistris pubblica le foto di una Napoli deserta Il sindaco in un post Facebook mostra una città vuota

Napoli anche con il sole e il caldo di una primavera avanzata è una città deserta.

Il sindaco Luigi de Magistris ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una serie di fotografie che mostrano i luoghi della città solitamente invasi dalle persone, completamente deserti. Il post del primo cittadino è una risposta preventiva alle foto degli assembramenti che invaderanno i social nelle prossime ore.

"Non è una qualsiasi domenica durante una partita del Napoli, non è il 15 di agosto, sotto il solleone, di un po’ di anni fa - scrive de Magistris su Facebook - È una splendida mattinata di primavera di venerdì 17 aprile 2020, ore 11. Che lo vogliate o no, queste immagini fanno già parte della storia. Dedicato a chi conosce Napoli e a chi non ha ancora avuto la fortuna di conoscerla”.