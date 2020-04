Minacce a Gratteri e Maresca, la solidarietà della Lega La nota del coordinatore della Lega Campania Nicola Molteni

"Intollerabili le minacce a Nicola Gratteri e Catello Maresca, a nome mio e di tutto il coordinamento regionale della Lega la piena solidarietà ai due magistrati, impegnati in prima fila contro la criminalità organizzata. Quanto fatto in questi anni, arresti eccellenti, denunce e appelli alla legalità, testimoniano l’impegno dello Stato. La Lega è dalla parte dei tanti magistrati e dei tanti uomini e donne in divisa impegnati nella lotta alle mafie”.

E’ quanto dichiarano l’on. Nicola Molteni, coordinatore della Lega il Campania, già sottosegretario al Ministero dell’Interno, i parlamentari e gli eurodeputati campani della Lega, i segretari provinciali e cittadini, in merito alle minacce giunte ai due magistrati Gratteri e Maresca.