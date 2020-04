Forza Italia: Il Covid center, una sceneggiata fuori luogo “È un ospedale da campo a blocchi di cemento, piazzato in un parcheggio desolato”

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale attacca il presidente Vincenzo De Luca sul sul Covid Center di Ponticelli, che il governatore ha bollato come un miracolo della sua presidenza.

"Ci vuole davvero una faccia tosta - attaccano gli azzurri campani - per continuare a parlare di miracoli in Campania: il Covid Center di Napoli inaugurato oggi in pompa magna da De Luca arriva con un ritardo di ben oltre dieci giorni: fuori tempo massimo rispetto agli obblighi contrattuali, fuori tempo massimo rispetto ad un'epidemia che oramai sta fortunatamente rientrando. Uno spreco di denaro pubblico? Da un intervento nel quale i posti letto sono costati ben oltre 150 mila euro ciascuno - aggiungono i consiglieri regionali - ci saremmo aspettati qualcosa di più di un ospedale da campo a blocchi di cemento, piazzato in un parcheggio desolato, con decine di letti ammassati in grandi camerate che non prevedono neppure un minimo di privacy per i pazienti. Bene che non sia servito, male assistere a certe sceneggiate fuori luogo”.