Napoli: il 28 Consiglio Comunale in videoconferenza La prima assemblea a distanza del consesso cittadino.

l Consiglio Comunale di Napoli si riunirà martedì 28 aprile a partire dalle ore 15.30 per la prima volta a distanza, in videoconferenza. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Alessandro Fucito, che si è riunita ieri in videoconferenza con la partecipazione del vicesindaco Enrico Panini. L'assemblea cittadina torna a riunirsi a distanza di oltre tre mesi. L'ultima seduta risale infatti al 21 gennaio scorso.

La Conferenza ha approvato a maggioranza le modalità di svolgimento della seduta e una disposizione transitoria per lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità di videoconferenza. All'ordine dei lavori l'argomento: "Emergenza Coronavirus - Stato di attuazione dei provvedimenti dell'Amministrazione comunale, aggiornamento sullo stato dei servizi resi e sull'andamento sanitario".