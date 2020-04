De Magistris: pronti a riaprire i cantieri Il sindaco di Napoli è ottimista e attende il via libera del governo

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magisttris, è ottimista sulla ripartenza della città. Sui cantieri ad esempio ha affermato "siamo pronti per partire appena il Governo ci da il via libera. Per adesso ci stiamo organizzando per il 4 maggio, ma, forse, qualche cantiere riusciamo a farlo partire anche prima. Saranno necessari, ovviamente, controlli rigorosi per garantire che si lavori in sicurezza. Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, riuscendo a coprire una grossa fascia di persone in difficoltà. Dove invece ci sono le derrate alimentari, siamo arrivati anche a categorie più nascoste, non in grado di essere censite, come migranti e senza tetto; copriamo, per adesso, una fascia tra le 20 e le 30mila persone, ma se il Governo dovesse rifinanziarli, potremmo arrivare a tantissime altre persone”

Anche sulle attività estive il sindaco ha detto che “tutto è condizionato dalla situazione sanitaria e dai provvedimenti del Governo, quindi non è facile programmare. Noi siamo fiduciosi perché la situazione, a Napoli, è stata gestita molto bene, quindi stiamo lavorando per molte iniziative di attività all'aperto. Più assistenza alle famiglie disagiate, in modo da stare più vicino a giovani ed anziani, più giustizia sociale e più uguaglianza. Si può programmare un'estate a Napoli e il progetto parte con Maggio dei Monumenti. Maggio e Giugno saranno di rodaggio, ma l'estate può essere sia un banco di prova, sia un'opportunità per dimostrare la bellezza e la forza di Napoli. Consegna a domicilio? Finalmente il Presidente della regione ha rivisto un provvedimento che non aveva nessun senso. Le restrizioni giuste sono una cosa, il gusto dell'illogico nel privare cose che non possono essere private e un'altra".