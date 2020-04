Fase 2, la Lega incontra le imprese campane Il 2 maggio in diretta social con i vertici regionali delle categorie produttive

Prosegue la campagna di ascolto della Lega per una ripartenza responsabile ed efficace. Sabato 02 maggio, alle ore 11:00, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom ed in diretta su Facebook, la Lega incontra i vertici regionali della ASSOBALNEARI, MANAGERITALIA, FIAVET, FEDERFARMA, OROITALY, CCIAA NAPOLI, CONSORZIO PRODUTTORI FLOROVIVAISTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDAGRIPESCA CONFCOOPERATIVE, ACEN CAMPANIA.

L’impegno della Lega per dare voce ai balneari campani, alle agenzie di viaggio, alle piccole botteghe orafe, ai manager italiani, ai costruttori edili, ai produttori agricoli e florovivaisti, alle cooperative dei pescatori, ai farmacisti e alla rappresentanza dell‘Ente camerale partenopeo. Grande partecipazione e trasparenza con la diretta sui canali social, un momento di confronto tra il sen. Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole Alimentari e del Turismo, il coordinatore regionale on. Nicola Molteni, gli eurodeputati ed i parlamentari campani, i sindaci e i segretari provinciali della Lega e le associazioni di categorie delle attività produttive della Campania. Occasione per ascoltare ed elaborare proposte concrete ed efficaci per la ripresa economica a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Presiede il tavolo il prof. Aurelio Tommasetti, responsabile regionale della Lega per il Programma. Modera la giornalista Maria Rosaria Sica – IL SOLE 24 ORE.