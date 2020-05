Il sindaco di Capri scrive a Del Luca Marino Lembo si è detto molto preoccupato per l’imminente Fase 2

Il sindaco di Capri Marino Lembo ha scritto una lunga e dettagliata lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in vista della Fase 2 che avvierà la graduale riapertura delle attività. Il primo cittadino caprese ha espresso profonda riconoscenza per il lavoro portato avanti con determinazione e coraggio per adeguare le misure adottate dal Governo centrale alle specificità del territorio della Regione.

Lembo ha sottolineato che “come sempre si è affiancato al suo impegno adottando anche soluzione locali efficaci che hanno garantito al territorio caprese la piena attuazione delle misure di prevenzione attuate, che ha portato al numero di soli due contagi, peraltro importati dalla terraferma Sull'isola non ci sono stati focolai tanto che si è parlato del "Sistema Capri" di prevenzione che è stato incentrato a ridurre al minino i contatti con la terraferma, controllando gli arrivi e creando percorsi protetti per le attività produttive e commerciali. Tutto ciò finora ha giocato un ruolo fondamentale per la nostra comunità”.

Marino Lembo che si è detto però “molto preoccupato per l'imminente entrata in vigore delle nuove misure governative che prevedranno maggiori aperture che renderebbero il ritorno alla normalità tutt'altro che graduale e controllabile, anzi la farebbe diventare ingovernabile con conseguenze probabilmente devastanti mettendo a rischio anche la futura ripresa economica”.