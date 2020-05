DeMa: "Tamponi per tutti quelli che tornano a Napoli" Il sindaco: "Dobbiamo impedire la ripresa del contagio"

"Di fronte all'annunciato esodo di persone verso Sud avevo chiesto ai presidenti di Regione interessati, tanto a monte quanto a valle, di effettuare tamponi per tutti quelli che arriveranno da domani a Napoli, con qualsiasi mezzo, per raggiungere domicilio o residenza. L'ho chiesto per tutelare la salute dei viaggiatori, dei loro cari e dei nostri concittadini" scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: "Dobbiamo impedire la ripresa del contagio, scongiurare quello che accadde l'8 marzo, quando tantissima gente venne al Sud senza controlli". Ma De Luca "ha previsto la rilevazione delle temperatura e test rapido solo per chi ha febbre oltre 37.5, in aggiunta all'ennesima quarantena. Dopo due mesi di pandemia, con tutti i milioni che hanno speso, avremmo auspicato tamponi per tutti i viaggiatori, al fine di impedire un aumento dei contagi. Al contrario, in questo modo, non saranno individuati asintomatici, quelli con pochi sintomi, quelli clinicamente guariti ma ancora positivi, in poche parole, i più pericolosi".