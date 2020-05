Napoli: domani al via sistemazione dei cimiteri 30 operatori saranno impegnati per alcuni giorni nell’operazione di taglio erba e igienizzazione

Domani inizia un’operazione urgente di taglio erba e sistemazione dei cimiteri cittadini. Previsto l’intervento diretto di 30 operatori della Napoli Servizi che inizieranno il loro servizio dai cimiteri periferici e concluderanno l’operazione nel giro di pochi giorni.

In una nota si legge che "non è stato possibile fare quest’operazione fino ad ora a causa della chiusura dei cimiteri e delle prescrizioni sanitarie di contrasto alla diffusione del coronavirus; lo stesso anche per quanto riguarda l'igienizzazione che ripartirà e sarà sempre curata da Napoli servizi. Resta inteso che il cimitero di Fuorigrotta, ricadendo come è ben noto nella titolarità della Diocesi di Fuorigrotta, resta escluso dal programma degli interventi. La direzione cimiteri - prosegue la nota - ha ricevuto nella giornata di oggi, in aggiunta a quanto già a disposizione, 1.200 litri di liquidi disinfettanti e 1.000 mascherine chirurgiche. Inoltre, il giorno della Festa della Mamma, prevedendo un forte afflusso di cittadini desiderosi di portare un saluto a chi non c'è più, sono state fornite precise indicazioni già dalla giornata di ieri anche per i nicchiai comunali si presti attenzione ad evitare assembramenti. Inoltre, saranno rafforzati i controlli da parte della Polizia municipale ed è stato richiesto l'impiego di volontari della Protezione civile per evitare assembramenti o mancato rispetto delle distanze minime. Il senso civico dei cittadini napoletani, che non è mai mancato in queste settimane, ovviamente farà il resto e sarà la vera arma vincente", dice il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini