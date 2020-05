Marciano (Pd): oltre 4mila firma per il Cotugno Il consigliere regionale ha inviato a Conte e Speranza la petizione per l'ospedale Napoletano

“Stamattina ho provveduto a spedire al al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro della Saluta Roberto Speranza e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, le oltre 4mila firme raccolte in pochi giorni sulla piattaforma change .org per fare dell’Ospedale Cotugno di Napoli un Centro di ricerca nazionale per le malattie infettive” afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano.

“Questo riconoscimento, quanto mai opportuno - ha aggiunto Marciano - sarebbe per la Campania e per Napoli una straordinaria opportunità di crescita nel campo scientifico e avrebbe significative ricadute economiche, mai come in questa fase indispensabili per la nostra comunità”.

“Attorno a questa proposta si è mosso un mare di entusiasmo - ha sottolineato il consigliere dem - che oggi attende con ansia una risposta e per questo sono convinto che le istituzioni interessate con questa petizione, possano portare questa iniziativa ad un traguardo importante” ha concluso Marciano.