De Magistris: impensabile una mia lista a favore di De Luca Il Sindaco di Napoli rassicura i suoi: con il governatore “restiamo distanti politicamente”

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha voluto chiarire che l’incontro che ha richiesto e che avrà con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non è il presupposto di un’alleanza né tanto meno della costruzione di una lista d’appoggio per le regionali. Il primo cittadino partenopeo rassicura i suoi riferimenti sottolineando le diversità che restano enormi con De Luca e specifica che quello che l’incontro avrà come obiettivo il bene della città.

“Ho trovato giusto - ha affermato de Magistris - per una overdose di buon senso, di provare a vedere se ci sono le condizioni per un incontro con il presidente della Regione Campania; ciò accadrà in settimana, affinché si affronti il tema della pandemia sotto il punto di vista sociale ed economico. Ho chiamato il presidente al telefono e ci siamo accordati per un incontro privato. Le posizioni, per quanto mi riguarda, sono politicamente distanti, e la mia valutazione resta molto critica nei confronti della Regione. È impensabile che de Magistris faccia una lista a favore di Di Luca: l'unico obiettivo è contribuire alla rinascita della città, all'insegna della cooperazione con la regione Campania".