Incontro di mezz’ora tra de Magistris e De Luca Gli effetti del Covid- sulla politica locale. I due nemici di sempre iniziano a parlarsi

Un incontro di poco più di mezz’ora tra il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il Covid non avrà cambiato il mondo ma almeno ha fatto tornare nei ranghi un rapporto istituzionale che a Napoli era saltato completamente e che ha portato ad uno scontro continuo tra Sindaco e Governatore, che negli anni si sono detti di tutto.

In un post su Facebook de Magistris ha scritto di avert “incontrato poco fa a Palazzo Santa Lucia, per mezz’ora, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Abbiamo avuto uno scambio di opinioni sulla Fase 2 dell'emergenza Covid e convenuto di mettere in campo insieme una serie di iniziative per consolidare l'immagine positiva di Napoli e della Campania che escono dalla fase 1 in maniera molto forte e convincente. Si valuteranno nei prossimi giorni singole ipotesi di progetti culturali e promozionali. Nelle differenze politiche la difesa di un Sud virtuoso che non accetta discriminazioni territoriali”.

Riparte dunque sulla difesa del sentimento di appartenenza, un rapporto istituzionale che fino a pochi giorni fa era del tutto impensabile.