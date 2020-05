Consiglio comunale: termoscanner e mascherine Osservato anche un minuto di silenzio per i morti di covid

Prima seduta oggi del Consiglio comunale di Napoli in presenza dopo la fine del lockdown. La seduta per garantire il necessario distanziamento si svolge nella Sala storica dei Baroni al Maschio Angioino. Ammessa la stampa, ma non il pubblico. All'ingresso a chiunque entri viene misurata la temperatura e sono diverse le postazioni con gel igienizzante con cui igienizzare le mani. Tutti i rappresentanti dell'amministrazione a cominciare dal sindaco Luigi de Magistris fino ai dipendenti comunali indossano, come da prescrizioni anti Covid, la mascherina. Il Consiglio comunale di Napoli ha osservato un minuto di silenzio per commemorare i 125 morti napoletani da Coronavirus. "Mentre noi siamo qui - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - ci sono ancora persone malate e ricoverate in ospedale e purtroppo anche Napoli conta i suoi morti anche se i numeri non sono così rilevanti come in altre parti del paese. È pertanto doveroso commemorare i nostri morti e impegnarci affinché nessuno resti più senza tutela sanitaria".