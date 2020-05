Probabile election day il 20 settembre A Palazzo Chigi riunione sulla di regionali, comunali e referendum sul taglio dei parlamentari

In corso a Palazzo Chigi una riunione sulla data delle prossime consultazioni elettorali. Al vertice sono presenti il Presidente Giuseppe Conte, il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e i ministri capidelegazione della maggioranza all'interno del Governo: Alfonso Bonafede (M5S), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (LeU) e Teresa Bellanova (Iv).

La situazione, dopo mesi di rinvii e di incertezze sembra iniziare a vedere una decisione per un election day da tenere il 20 settembre. In quella data, probabilmente spalmando le consultazioni su due giorni, quindi anche il lunedì 21, si voterà contemporaneamente per le regionali, il referendum sul taglio del numero dei parlamentari e per i comuni. Elezioni che si sarebbero dovute svolgere in questa primavera e che sono state rinviate a causa dell’emergenza sanitaria. Il pressing dei governatori uscenti che oggi vedono in un voto estivo maggiori possibilità di essere riconfermati sembra dunque essere andato a buon fine. Le regioni che andranno al voto sono Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta. Un fronte trasversale dei governatori, con Vincenzo De Luca (Campania), Luca Zaia (Veneto) Toti (Liguria) e Michele Emiliano (Puglia), si era schierato per un anticipo addirittura a luglio. Naturalmente non vi è ancora nulla di definitivo, anche se pare che si attenda solo l’ufficialità.