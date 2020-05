De Magistris: sorprende la contrapposizione della Regione Il sindaco di Napoli interviene sullo scontro con De Luca

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo sulla contrapposizione tra Regione Campania e Comune, ha voluto sottolineare di aver rappresentato la “disponibilità al dialogo perchè nostro unico obiettivo è stare vicino alla città e trovare una mediazione pur nell'irragionevolezza delle posizioni espresse dalla Regione. È venuto il momento di ripristinare il corretto equilibrio tra poteri dello Stato e organi di rilevanza costituzionale. Sia ieri che oggi ho avuto interlocuzioni con i vertici dell'Anci e con rappresentanti del Governo, in particolare con il ministro dell'Interno Lamorgese, a cui ho rappresentato in modo puntuale il nostro comportamento e devo dire sorprende la posizione di contrapposizione della Regione Campania nei confronti anche del contenuto dell'esito dell'incontro tra Conte e tutti i sindaci''.

Il sindaco ha reso anche noto che stamattina era stato convocato un incontro in Prefettura ''annullato mentre ci stavamo recando lì perché la Regione Campania non riteneva di incontrarsi con Prefettura e Comune di Napoli''. De Magistris definisce ''sorprendente'' la nota di oggi pomeriggio del presidente De Luca ''anche perché stride con quanto accaduto ieri nella riunione del Comitato per l'Ordine e sicurezza dove, su saggia indicazione del Prefetto, il vicepresidente della Regione Campania si era reso assolutamente disponibile a seguire le indicazioni che avevamo rappresentato mostrando la bozza della nostra ordinanza e a prevedere la clausola di salvaguardia manifestando anche apprezzamento per alcune misure assolutamente innovative previste da noi''