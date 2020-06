Il Tar boccia l’ordinanza di de Magistris sulla movida Accolta la richiesta di De Luca, i bar chiudono all’una, dalle 22 niente asporto di bibite

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso della Regione Campania contro l'ordinanza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Sospesa, dunque, l'ordinanza in base alla quale, contrariamente a quanto previsto da una ordinanza regionale, i locali avrebbero potuto somministrare bevande e alimenti, anche da asporto, fino alla mezzanotte, e non fino alle 22, e per gli orari di chiusura: fino all'1 per l'ordinanza regionale; fino alle 2.30 in settimana e nel weekend fino alle 3.30 per quella del sindaco di Napoli.

Una decisione che riporta al centro lo scontro tra il Sindaco partenopeo e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca