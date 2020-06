Forza Italia lancia la raccolta firme per sfiduciare Dema Forza Italia lancia la raccolta firme per sfiduciare de Magistris

Parte la raccolta firme per far cadere l’amministrazione arancione di de Magistris. Ad annunciarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Stanislao Lanzotti.

''Oggi raccoglieremo le firme per far cadere questa amministrazione e manterremo aperta la sottoscrizione dal notaio per due settimane. È scaduto il tempo delle nostre proposte presentate al sindaco de Magistris. Il nostro non è un atto mediatico come sostiene qualcuno ma un atto politico che vede il centrodestra compatto mentre c'è chi nei giorni scorsi aveva detto che avrebbe firmato e oggi alcuni sono assenti, alcuni dicono 'ni' e altri forse. Il centrodestra continuerà a vigilare e a non fare sconti”.

Si sottraggono alla conta i 5 Stelle e non parteciperanno alla raccolta firme come ha annunciato il consigliere del M5S Matteo Brambilla

''La raccolta firme del centrodestra è solo un atto elettorale - ha affermato Brambilla - noi siamo convinti che un'amministrazione va fatta cadere con atti politici come il voto in aula sul rendiconto. Gli atti elettorali fanno male alla città e alla politica''.

Lanzotti ha deposistato il documento e la sua firam dal notaio, a seguire hanno presentato le dimissioni Andrea Santoro e Marco Nonno di Fratelli d'Italia, Aniello Esposito capogruppo del Pd, Domenico Palmieri di Napoli popolare.