Salvini contestato mentre depone corona per poliziotto ucciso Dai balconi la rabbia delle persone che lo accusano di strumentalizzare la morte dell’agente

Nel suo tour campano il leader della Lega, Matteo Salvini, ha organizzato una sosta a Calata Capodichino dove, nell’aprile scorso, è stato ucciso il poliziotto Pasquale Apicella a soli 37 anni. L’auto con a bordo l’agente, fu speronata da una banda di rapinatori in fuga.

Salvini ha voluto deporre una corona di fiori sul luogo dell’omicidio. Da alcuni balconi sono partite delle contestazioni con persone che hanno urlato contro la presenza del leder leghista, accusato di provare a strumentalizzare la more del poliziotto per scopi prettamente elettorali.

Sui social Salvini ha subito pubblicato la foto del momento commemorativo scrivendo di essere “venuto qui a Napoli a portare un fiore e un pensiero commosso a Pasquale Apicella, agente della Polizia di Stato ma anche marito e papà di due splendidi bimbi che non potrà vedere crescere.Spero che ai maledetti infami rapinatori che lo hanno ucciso venga fatto pagare TUTTO, senza sconti”.

Continua il suo tour con una tappa ad Avellino, una a Nola e poi in serata incontrerà gli artigiani di San Gregorio Armeno.