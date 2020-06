Beneduce lascia Forza Italia, alle regionali sosterrà De Luca È tempo di fughe dal centrodestra

È il tempo delle fughe dal centrodestra. Dopo Clemente Mastella, Ascierto e altri nomi forti oggi è toccato a Flora Beneduce lasciare Forza Italia, partito con il quale, 5 anni fa, era stata eletta in Consiglio Regionale. Una fuoriuscita che arriva anche dopo lo scandalo che ha visto coinvolta per l’ennesima volta la famiglia Cesaro e che mette in forte imbarazzo parte del gruppo dirigente azzurro in Campania.

La consigliera ha annunciato di voler abbandonare il partito fondato da Silvio Berlusconi e di voler appoggiare e sostenere Vincenzo De Luca.

Beneduce è fin troppo chiara nel descrivere Forza Italia come un partito che “ha, da tempo, smesso di esercitare qualunque funzione democratica”. A questo stato di intolleranza verso il suo ormai ex-partito, si unisce l’apprezzamento che la consigliera regionale ha espresso per il lavoro fatto dal presidente De Luca nella gestione della emergenza Covid-19.

"Parlo da medico prima ancora che da esponente delle istituzioni regionali - dice - A De Luca non ho mai fatto mancare critiche, di merito e mai demagogiche, in questi anni di opposizione. Ma non posso non riconoscere che ha lavorato incessantemente per proteggere la Campania dalla avanzata della pandemia".

Su Forza Italia Beneduce non ha risparmiato una dura e pesante critica descrivendo il soggetto azzurro come un partito ormai “esploso in Campania". "Da mesi - lamenta - segnalo, inascoltata, l'inopportunità di spostare l'asse del centrodestra verso posizioni populiste e sovraniste. Mentre sul piano nazionale riconosco che Berlusconi ha provato a resistere a questo andazzo, in Campania il centrodestra è letteralmente esploso". Un partito che sul piano regionale assume "decisioni senza il minimo confronto preventivo, con una gestione sempre più lontana dalle richieste dei territori, la mortificazione costante di qualsiasi iniziativa politica, sono tutti elementi che mi hanno indotto a lasciare Forza Italia. Non sono la prima e non sarò l'ultima - aggiunge - Nel disinteresse di chi ha ruoli di responsabilità stiamo assistendo a un vero smottamento". Beneduce parla di "spettacolo indecoroso e triste" per il nome del candidato alla presidenza della Regione, che "aumenta e di molto il malessere di un pezzo rilevante di quel mondo che non ne più delle logiche che lo hanno animato finora".

La consigliera, componente anche dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Campania, convocherà una conferenza stampa per annunciare la ricandidatura, "per illustrare il mio programma e spiegare i motivi di una scelta certo non facile, ma che ritengo essere quella più giusta. Mi auguro che si possa ragionare dei temi cari alla nostra comunità, di questioni di merito e non di sterili pettegolezzi e chiacchiericci che non rientrano nel mio modo di intendere la Politica e l'impegno istituzionale".