De Magistris: "Napoli? Ha ripreso a vivere meglio di altri" "Abbiamoa avuto 1000 positivi su 1 milione di abitanti: siamo stati responsabili"

"Napoli ha ripreso a vivere molto rispetto ad altre città, c'è energia, c'è voglia di ripresa, ci sono lacrime, sofferenza, assenza di liquidità, saracinesche che non si aprono ma anche voglia di mettere in campo creatività per costruire un'estate sicura dal punto di vista sanitario ma anche dell'attrattività". Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ai microfoni de 'Il mattino di Radio 1' per parlare di come la sua città stia tornando alla normalità. "Abbiamo avuto 1000 positivi su un milione di abitanti, c'è stato un atteggiamento molto responsabile e come abbiamo fiutato cosa accadeva al Nord ci siamo chiusi in casa. Dobbiamo rimettere in campo l'economia circolare fatta di artigianato, commercio, turismo, cultura e stiamo lavorando su un'attrattività forte quest'estate perché nel mondo c'è bisogno di voglia di ripartire. Bisogna sciogliere la paura e dimostrare che Napoli è una città in cui si può venire e gli indicatori che abbiamo sono positivi. Parlando con i commercianti e con gli operatori si sta registrando un rapido trend in ascesa di presenze. Punteremo molto sulla cultura ma in modo diverso con più iniziative in tutta la città, più recupero di luoghi che prima erano meno frequentati, e poi sulla potenza di Napoli che, nel bene e nel male, quando azzecca 'la mossa' fa il giro del mondo", conclude il primo cittadino.