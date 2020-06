Marciano: nel nome di Noemi 2,1milioni per nuovi Punti Lettura Approvata in consiglio regionale all'unanimità la legge a firma del consigliere Pd

Il Consiglio Regionale ha approvato oggi all’unanimità la legge a firma del Consigliere del Pd, Antonio Marciano, sui punti lettura che prevede uno stanziamento di 2milioni e 100mila euro per la creazione di nuovi Punti Lettura.

“Oggi abbiamo approvato in Consiglio Regionale la legge per che prevede lo stanziamento di 2milioni e 100mila euro per la creazione di nuovi Punti Lettura per i bambini dai 0 ai 6 anni per il triennio 2020, 2021, 2022. Una legge a mia firma, sulla quale ho lavorato in questi mesi e che rappresenta un nuovo traguardo di civiltà per la Campania” afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Marciano.

“I Punti Lettura sono dei presidi di legalità, degli asili di democrazia, dei luoghi fisici nei quali si permette la crescita dei bambini. Uno stanziamento importante, quello deciso oggi in Consiglio che si rivolge soprattutto a quelle aree di periferia e marginalità nelle quali lo Stato deve dimostrarsi sempre presente, arrivando prima delle organizzazioni criminali e combattendo con la formazione civile e con l’assistenza continua le devianze e l’abbandono. L’approvazione di questa legge, nata nel solco della straordinaria esperienza dell’associazione Nati per Leggere, è l’ennesimo passo concreto fatto dalla Regione Campania e da questo governo regionale nella lotta alla camorra e alle diseguaglianze. Dedico questa legge alla piccola Noemi, ferita un anno fa in un agguato a Piazza Nazionale, e attraverso lei alle centinaia e migliaia di bambine e bambini di questa regione che meritano di vivere in una comunità civile, rispettosa, solidale e giusta. Mi auguro che con questa legge dalla Campania arrivi un’ulteriore spinta al governo nazionale e a tutte le forze politiche per realizzare un grande investimento sulla parte più piccola e più esposta del nostro Paese.” conclude Marciano.