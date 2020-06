Annunziata: Sulle liste per le regionali del Pd controllerò io Il segretario regionale dei democratici ha incontrato oggi i segretari provinciali della Campania

Sulle candidature delle liste per le regionale del Pd, vigilerà il segretario regionale Leo Annunziata. Lo affermo lo stesso segretario in una riunione con i segretari provinciali delle cinque province della Campania tenutasi oggi. Il segretario ha sottolineato come “sulle candidature c'è un codice etico chiaro che verrà rispettato. Ci sarà una forte verifica sulle proposte di candidatura nel Pd in cui fa testo il mio controllo. Nella coalizione ci sarà la stessa vigilanza da parte del presidente De Luca. L’incontro - spiega Annunziata - è avvenuto in un clima di grande operosità e abbiamo ribadito insieme ai segretari provinciali il ruolo di fulcro del Pd nella coalizione. Ovviamente ci siamo impegnati a incontrare a breve De Luca per condividere con lui i programmi che il Pd vuole sottoporre alla coalizione". In merito ai timori sulle liste e sui tanti che in questi giorni vorrebbero passare al centrosinistra, Annunziata ricorda che "è un fatto positivo che De Luca sia un polo attrattivo, perché rappresenta una proposta valida. Con i segretari ci siamo trovati d'accordo nel non fossilizzare il discorso sui pochissimi casi che saranno verificati e di lavorare sulle liste del Pd".