De Magistris: Amareggiato dai danni a beni monumentali Impensabile che dopo una vittoria contro la Juventus di Sarri, i napoletani esultino in casa

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dopo che stamattina aveva esaltato i festeggiamenti di ieri notte dopo la vittoria della coppa Italia da parte del Napoli, nel pomeriggio, dopo che si è appurato del danneggiamento dei alcuni beni monumentali come la Fornata del Carciofo a Piazza Trieste e Trento, si è invece detto “amareggiato per i danni”.

"Vista l'impossibilità di andare allo stadio, tema su cui si dovrebbe riflettere perché con le dovute attenzioni e distanziamenti si potrebbe andare - ha sostenuto l’ex pm - solo chi non conosce Napoli può pensare che dopo una vittoria contro la Juventus di Sarri e di Higuain, i napoletani sarebbero rimasti in casa a esultare tra le quattro mura. Questo non significa che in città c'è superficialità anche perché ormai dai primi di giugno a Napoli c'è contagio zero e ieri sera in piazza c'erano solo napoletani. Credo - ha aggiunto il sindaco di Napoli - che in questi momenti non si debba essere ipocriti e, inoltre, non capisco chi sarebbe dovuto intervenire: dovremmo fare appello al lanciafiamme rimasto senza fuoco del presidente della Regione visto che è lui che in qualche modo governa dall'alto il tema degli assembramenti? Né tanto meno ritengo che si potesse ipotizzare che le forze dell'ordine intervenissero a separare le persone con il battipanni. Bisogna essere onesti: o non si facevano più giocare le partite di campionato e Coppa fino a settembre o in qualche modo quanto accaduto ieri sera è inevitabile senza che si addossi la colpa al Governo, alla Regione Campania, al sindaco, alle forze di polizia".

Rispetto ai festeggiamenti de Magistris ha sottolineato che c'è stato anche chi "è rimasto a casa, chi è sceso con la mascherina, chi ha esultato in modo sobrio. Ciò che mi spiace invece, in virtù dell'amore che la stragrande maggioranza dei napoletani ha per la città, è vedere atti di danneggiamento a beni monumentali. Questo mi amareggia molto perché si può festeggiare, gioire e godere di una giornata così bella avendo contestualmente rispetto per la città perché ho sempre pensato che amare la squadra vuol dire in primo luogo amare la città di Napoli".