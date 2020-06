De Magistris: demA alle regionali non sarà spettatore Il Sindaco: “ci sono diverse ipotesi concrete. Vediamo se riusciamo a costruire qualcosa“

Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha assicurato che “non ci sarà una mia candidatura personale alla guida della Regione Campania ma - ha rilasciato il primo cittadino partenopeo - non saremo spettatori in questo passaggio elettorale così importante. Ci sono diverse ipotesi concrete. Vediamo se riusciamo a costruire qualcosa di interessante''.

Ieri il Sindaco ha partecipato ad una riunione del Movimento demA che ha coinvolto la segreteria, il coordinamento e il gruppo consiliare. Una riunione che il sindaco e presidente di demA giudica ''molto importante'' e a cui seguirà nei primi giorni di luglio un'assemblea con tutti gli iscritti ''per decidere insieme che cosa fare. La decisione di non candidarmi è una scelta personale ed è irrevocabile - ha affermato - ma ieri sono arrivate indicazioni importanti e devo dire anche molto convergenti per esserci e per cercare di mettere in campo una coalizione insieme ad altri con cui si possa provare a costruire una proposta che metta al centro il rispetto dei diritti, la salute, l'ambiente e le altre tematiche a noi care''. Non è prevista una lista demA.