Caldoro è il candidato del centrodestra per le regionali Lo annunciano in una nota congiunta Berlusconi, Meloni e Salvini

Stefano Caldoro sarà il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Ad annunciarlo ufficialmente in una nota congiunta sono i tre leader Berlusconi, Meloni e Salvini.

"Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia".

Dunque dopo mesi di attese, di marce indietro e di retroscena ora il centrodestra campano ha il suo candidato.

Certo in Campania sono passati 5 anni eppure i nomi dei candidati sono sempre gli stessi: Vincenzo De Luca per il centrosinistra, Stefano Caldoro per il centrodestra e Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle. Tra i primi due sarebbe la terza sfida, entrambi hanno già perso in passato e hanno già vinto. Niente di nuovo dunque per le prossime regionali di settembre.