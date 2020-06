Caldoro incassa la candidatura e ringrazia Berlusconi Il candidato del centrodestra in una nota esprime il suo entusiasmo

Stefano Caldoro incassa la terza candidatura di fila per la guida della Regione e ringrazia i tre leader nazionali.

"Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi e Forza Italia per avermi indicato e sostenuto dal primo momento - ha affermato il candidato del centrodestra Stefano Caldoro - Ringrazio i leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la fiducia. Ho scelto la mia terra per l'impegno politico ed istituzionale. Insieme, e lo dico a tutti i campani, facciamo ripartire la Campania con serietà e passione"