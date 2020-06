De Luca: in Campania mai come in Lombardia Il presidente si scaglia contro "i porta seccia"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, mentre il circo elettorale inizia a piantare le prime tende e il centrodestra ufficializza che Stefano Caldoro sarà il suo diretto competitor, rilancia l’idea di una Campania Covid free e modello del contenimento del contagio.

"Dobbiamo essere pronti per qualunque evenienza. In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia e in altre parti del Nord dove gli anziani, i malati di Covid, erano per terra perché non c'era un buco dove ricoverarli. Detto questo - ha proseguito De Luca - noi ovviamente guardiamo con fiducia alla ripresa. Non è inevitabile ci sia un ritorno dell'epidemia. Poi c'è qualcuno che lavora per portare seccia, tipo quell'esponente politico che conoscete e che lavora perché ci sia una epidemia, ma noi contiamo di scansarla con comportamenti responsabili e una programmazione calibrata sulle ipotesi più pessimistiche".